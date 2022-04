Toyotan suomalaiskuskit varovaisin tavoittein Kroatian MM-rallin – "Ei voi tavoitella kuuta taivaalta"

– Luvassa on varmasti yksi vaikeimmista kisoista, mitä olen koskaan ajanut. Jo kuivalla kelillä pätkät olisivat olleet haastavia, mutta nyt on vettäkin luvassa. Mutkia leikataan paljon ja tienpinta vaihtuu koko ajan. Siellä on sellaisia elementtejä, että oksat pois, Lappi huokaisee.