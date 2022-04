TPS:n elämänlanka on ohut – Tappara ei aio hukata toista katkopaikkaa

Tappara ja TPS ovat tarjoilleet tiukkoja ja vähämaalisia otteluja, kun runsaimmillaankin Tappara on voittanut vain 3–1. Käynnissä on vähämaalisin finaalisarja sitten vuoden 2005 Kärpät–Jokerit-vääntöjen. Tuolloin syntyi 13 maalia. Nyt kasassa on 11.