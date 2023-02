Tuntemattomuuksiin luottanut Napoli nousi ryminällä Euroopan jalkapalloeliittiin – Georgian "Kvaradonasta" tuli kannattajien suosikki

Valmentajakonkari Luciano Spallettin valmentama Napoli johtaa Serie A:ta 15 pisteen erolla Interiin. Vaikka pitkää sarjakautta on vielä 15 kierrosta jäljellä, juuri nyt mikään ei viittaa Napolin romahdukseen. Joukkue on yli 100 sarjapisteen tahdissa. Serie A:n historiassa kyseisen haamurajan on ylittänyt vain Juventus kaudella 2013–14.