– Tuntuu että Atlantti on kuolemassa käsiin. Lintujen, valaiden ja delfiinien määrä on vähentynyt. Näin Ranskasta uppoamiseen kolme kertaa delfiinejä, kun ennen niitä saattoi olla kolme kertaa vuorokaudessa. Valaita näin kaksi kertaa, niitäkin näki aiemmin vaikka kuinka paljon. Se on seurausta ryöstökalastuksesta ja ilmastonmuutoksen aiheuttamasta merten happamoitumisesta, Lehtinen sanoi.