Tuomarit ovat jatkuvan huutelun ja asiattoman käytöksen kohteita jopa lasten sarjoissa – "Aikuisten ihmisten pitäisi osata miettiä, kuinka sanovat asioita"

Katsomossa istuu miehensä ottelua katsomaan tullut Carolina Guya lastensa kanssa. Hänkin on pannut merkille vanhempien käytöksen lasten peleissä ja on samaa mieltä Isokorven kanssa.

– Vanhemmat ja kaikki, jotka ovat katsomossa, huutavat joskus todella rumastikin varsinkin nuorempien pelissä, ja siellä voi olla nuorempia tuomareitakin. Eivät hekään aivan kaikkea vielä osaa, tiedä tai näe. Hekin harjoittelevat. Kyllä siinä monestikin aikuiset voisivat pitää sen suun vähän pienempänä.

Hän uskoo monen unohtaneen, että ihmisiä tuomaritkin ovat, ja asiaton huutelu on normalisoitu kannattajakulttuurissa.

– Ihmiset ehkä kokevat, että se on ok huudella noin, ja että se olisi jotenkin heidän vikansa, vaikka sääntöjähän tuomarit noudattavat. Jos heiltä menee jokin tilanne ohi, on se täysin inhimillinen virhe. Mutta uskon, että ihmiset antavat heille negatiivista palautetta ennemmin kuin kävisivät kiittämässä. En tiedä, kuinka suuri osa huomioi tuomareita. He ovat iso osa peliä myös, Guya miettii.

Hän haluaisi vanhempien muistavan, ettei lasten peleissä ole tärkeintä lopputulos, vaan että kaikilla olisi hauskaa.

– Joka kerta on varmaan jotakin. Kun näiden nuorempien pelejä seuraa, ja siellä on nuorempia tuomareita, pistää enemmän korvaan se huutelu. Ja muutenkin se esimerkki, jonka vanhemmat näyttävät. Pienillä varsinkin on aivan sama kumpi joukkue voittaa, kunhan molempia kannustetaan. Miksi olisi ok puhua tuomarille rumasti?

Kaikki tuomareiden saama palaute ei aina ole kuitenkaan huonoa. Ala-Heikkilä muistuttaa esimerkillä hyvästä vaikkakin harvinaisesta palautteesta:

– Itse olen pelannut paljon jalkapalloa, ja erotuomarointi on kuitenkin tuonut toisen näkökulman siihen, minkälaista on olla erotuomari ja miltä tuntuu, kun tuomarille valitetaan peleissä. On myös niitä joukkueita, jotka tulevat pelin jälkeen kannustamaan, että ei ole muita, jotka olisivat tuominneet pelejä niin hyvin. Tuomaroinnissa on hyviä ja huonoja puolia, mutta tykkään siitä, jos on hyvin tuomaroinut, ja valmentaja tulee kiittämään pelin jälkeen. Kannustan tietenkin muita aloittamaan, jatkamaan ja olemaan aktiivisesti mukana näissä hommissa.