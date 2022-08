Tuore seiväshypyn Euroopan mestari Wilma Murto taivutti toiseksi Saksassa

– Tässä on kuusi päivää finaalista, ja olen ollut enempi väsynyt, kun unta on saanut odotella. On ollut pitkää päivää ja lyhyttä yötä, mutta nyt Jockgrimissa olen saanut nukutuksi. Kisassa olo ei ollut sataprosenttinen, mutta ok, Murto tuumaili SUL:n tiedotteessa.