Unelmasiirron saanut Joonas Korpisalo on vakuuttanut Los Angelesissa ensitorjunnoillaan – NHL-kevään mestaruusjahdissa mukana useita "suomalaisjoukkueita"

Kingsin tavoin myös viiden suomalaispelaajan Dallas Stars on noussut tällä kaudella lännen kärkijoukkueisiin ja on vahva haastaja kevään pudotuspeleissä. Roope Hintzistä on kuoriutunut yli piste per peli -tähtipelaaja NHL:ssä, ja myös joukkueen muut suomalaiset Miro Heiskanen, Esa Lindell, Jani Hakanpää ja Joel Kiviranta ovat joukkueessa tärkeässä asemassa. Dallas antoi viimeisimmän näytteen kunnostaan ryöpyttämällä 10–4-vierasvoiton Buffalo Sabresista.