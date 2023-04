Urheilun kurinpito joutuu arvioimaan, mikä on sallittua valmentamista ja mikä ei

Suomen urheilun eettinen keskus Suek on luovuttanut tutkintansa tulokset Jääkiekkoliitolle, joka puolestaan on siirtänyt asian kurinpito- ja valituslautakunnilleen. Asian käsittely on kesken. Mustonen on puolestaan tehnyt ilmiannon tekijöistä Suekille ilmiannon häneen kohdistetusta kiusaamisesta. Tämänkin asian käsittely on kesken.