Utah Jazz palasi voittojen tielle – Lauri Markkasen kauden vahvan alun takana on uran paras tehokkuus korin läheisyydessä

Markkasen heitoista lähes 62 prosenttia on kakkosia, mikä on selkeästi hänen uransa korkein osuus. Kolmosia Markkanen on heittänyt enemmän kuin koskaan – 6,6 yritystä ottelua kohti – mutta niiden osuus suomalaisen pelitilanneheitoista on pienempi kuin koskaan aiemmin. Ja toistaiseksi Markkasen kolmoset ovat uponneet vaatimattomalla 24 prosentin tarkkuudella, mikä on toistakymmentä prosenttiyksikköä alle koko liigan kaikkien pelaajien yhteenlasketun tarkkuuden.