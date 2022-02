Uutisanalyysi: Vihreän veran kolmiodraama pohjalaiseen tapaan

Win–win-tilanne

Seinäjoella seurojen sopimus on otettu tyytyväisyydellä vastaan, mutta hattuja ei sen takia heitelty ilmaan. Enemmänkin sopimus on nähty loogisena jatkona seurassa, jota on rakennettu paikkakunnan jalkapalloperinteiden pohjalle tavoitteellisesti vuodesta 2007.

Joissakin kommenteissa sopimusta pidetään pelkkänä SJK:n kiusantekona kilpailijaa kohtaan, mutta aivan näin halpoja selitykset eivät voi olla. Kyse on kahdesta seurasta ja win–win-tilanteesta, ja molemmissa kaupungeissa osataan kyllä laskea.

Sattuneesta syystä VIFK:n valmennusporras tuntee tarkasti SJK:n organisaation, tavoitteet sujuvista pelaajapoluista ja joukkueista. Siinä oli nyt kakkosdivisioonan kohdalla VIFK:n mentävä aukko. Jatkoa seuraa, jos yhteistyö sujuu paremmin kuin kotikaupungissa.

Pohjalaisen kateuden erikoispiirteenä pidetään sitä, että se kannustaa panemaan ennemmin paremmaksi kuin lekkeriksi. Tämä kannattaisi Vaasassakin muistaa. VIFK ei ole tehnyt maanpetosta, vaikka niin voisi joistakin kommenteista päätellä.

Jalkapalloseura toimii lajin ja harrastajien edun mukaisesti ja tarvittaessa joskus myös itsekkäästi. Jos yhteistyö kaupungin seurojen kesken ei suju, vika on harvoin vain toisessa osapuolessa.