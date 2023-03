Vähäkyröläinen perheenisä putosi sairaalan katon läpi Vaasassa: ”Jalat roikkuvat mukana, mutta ei niillä mitään tee” – Kädenvääntö tuo iloa elämään

Haaveena on vielä ajaa töihin

Mikko Kaunisto ei ole antanut periksi, vaikka moni asia on nyt aiempaa vaikeampaa.

Tällä hetkellä Kaunistolla ei esimerkiksi ole enää ajokorttia, koska onnettomuuden seurauksena hän sai myös epilepsian.

– Mutta ajokortin saaminen on vielä haaveena, ja vielä jonain päivänä haluan töihin. Haluan ajaa sinne itse. Sitä en osaa sanoa, mitä työtä teen, mutta ammatillinen koulutus on alkamassa.

Nyt tapaturmaeläkkeellä oleva Kaunisto kuitenkin arvioi, ettei enää koskaan kävele omilla jaloillaan.

– Jalat roikkuvat mukana, mutta ei niillä mitään tee. Välillä tulee nykimisiä, mutta niissä ei ole enää varsinaista tuntoa. Jos joskus venyttelen jalkojani, välillä tuntuu pumppaava tunne tai puutuminen jalan takaosassa, kun veri alkaa kiertää paremmin. Hämärästi joskus myös tuntuu polven luussa, jos kantapään pudottaa lattialle.

Kauniston päähän myös jäi jälki, kun siitä poistettiin luunpala.

– Aluksi siinä oli iso monttu, mutta päähän on myöhemmin ommeltu metallinpala. Yhä siinä näkyy leikkausjälki, ja siinä on pieni monttu. Aika ruma jälki siinä on vasemmalla puolella, mutta se ei itseä häiritse. Tärkeintä on, että elämä jatkuu.