Pekingin talviolympialaiset näyttivät, millainen merkitys Kuortaneen valmennuskeskuksella on Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueelle: tuoreista pronssimitalisteista peräti yhdellätoista on taustaa Kuortaneelta. Neljässä vuodessa osuus on liki kaksinkertaistunut, sillä edellisissä .