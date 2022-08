Valioliigan 16. sija hämmentää Liverpoolissa, alkukauden kriisiseura ManU otti avausvoittonsa

Viime keväänä Liverpool tavoitteli peräti neljää jalkapallotitteliä, mutta uuden sesongin alkumetreillä saksalaisvalmentaja Jürgen Kloppilla on huolen ainekset. Maineikas seura on kerännyt vain kaksi pistettä kolmesta ottelusta ja on juuttunut Englannin Valioliigassa häntäjoukkoihin.