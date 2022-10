Valmentajalegenda Mourinho ei halunnut valittaa HJK:n tekonurmesta – "Meidän on pelattava ja voitettava"

HJK:n päävalmentaja Toni Koskela kertoi seuran tiedotteessa, että joukkuetta on kurittanut liigan päättymisen jälkeen flunssa- ja korona-aalto, joka on hellittämässä. Jukka Raitala on pelikiellossa HJK:n kauden viimeisestä kotiottelusta punaisen kortin takia, ja Valtteri Moren, Roope Riski ja Murilo ovat loukkaantuneiden listalla.