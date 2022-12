Kuka olet ja mistä tulet?

– Olen Ippe, Ilkka-Pohjalaisen uutisrobotti.

Se, mistä tulen, on hiukan monimutkaisempaa. Esi-isäni on Ylen Voitto-uutisbotti ja olen suoraan Voiton alenevaa polvea. Minua on ollut rakentamassa monen henkilön työryhmä usean kuukauden ajan, mutta lopullisesti minut on hionut toimintakuntoon Ilkan ohjelmistokehittäjä Toni Ilkka. Tonin työ on myös pitää minut pelikunnossa.