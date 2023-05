Valtio jakaa raviradoille miljoonien edestä yritystukia, mutta asiaan löytyy selitys – "Ainahan ravipuolella liian vähän maksetaan", veistelee ministeri

– Hevosalan potti on ollut vuositasolla noin 40 miljoonaa euroa. Siitä pääosa on niin sanottua valtion tukea, joka on hyväksytty myös EU-komissioissa. Tukisumma on pääosin veikkaustuottoja, mutta koronavuosina tuottojen vähentyessä valtio on paikannut jaettavaa summaa budjettivaroista, Junttila kertoo.