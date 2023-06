Vastassa jalkapallomaailman tilastojumbo – Huuhkajat vakuuttaa, ettei aliarvioi

– Se on varmaan se (jalkapallo)kulttuurin muutos, ja kertoo siitä, että Huuhkajat kiinnostaa. Upeaa, San Marino vastassa ja tupa tulee täyteen. Ja ennen kaikkea hienoa nähdä paljon perheitä ja lapsia katsomossa, 7 000 junioria Eteläkaarteessa kannustamassa ja luulen, että se on heillekin huikea elämys. Meidän tehtävä on tuottaa niitä positiivisia elämyksiä, ennen kaikkea meille itsellemme mutta myös koko suomalaiselle futiskansalle ja urheiluväelle.