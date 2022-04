Vastoinkäymisensä voittanut Kevin De Bruyne tuikkii jälleen Cityn tähtenä

Vaikeuksiensa jälkeen De Bruyne on palannut pikkuhiljaa parhaalle tasolleen ja on erittäin tärkeässä roolissa, kun City taistelee tiukasti Englannin Valioliigan mestaruudesta. City johtaa Valioliigaa pisteen erolla Liverpooliin, kun kummallakin on kahdeksan ottelua jäljellä.