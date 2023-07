Venla Hovi jaksaa odottaa parempaa ja pysyvämpää

– Tämä on neljäs vuosi, kun pidän leiriä täällä. Kangasala on tuttu paikka, koska mökki on lähellä ja vietän kesäisin täällä paljon aikaa. Leiri on helppo järjestää täällä. Olosuhteet ovat hyvät. Puolet porukasta on ollut mukana koko neljä vuotta. Pelaajia on ympäri Etelä-Suomen, tamperelaislähtöinen Hovi avaa.