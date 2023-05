Virkiällä oivallinen tilaisuus iskeä finaaliin – Jussittaret kärkkyy paikkaa mitalivääntöön ja Mailattaret pudotuspeleihin

Naisten superpesiksen kestomenestyjä Lapuan Virkiä on pelannut 15 kertaa putkeen mitalipeleissä. Edellinen loppuottelupaikka on kuitenkin jo seitsemän vuoden takaa ja viimeisin mestaruus vielä vähän kauempaa vuodelta 2015. Kokeneella lapualaisyhdistelmällä on nyt erinomaiset mahdollisuudet palata finaalihuumaan ja ehkä jopa kultakantaan.

Seinäjoen Maila-Jussit puolestaan on seitsemänä syksynä peräkkäin juuttunut puolivälierävaiheeseen. Murtautuminen mitalipeleihin on jälleen kerran lähellä. Olisi jo aikakin, sillä SMJ:n viimeisin naisten SM-mitali on vuodelta 1979.

Vaasan Mailattaret tuli ylimmälle sarjatasolle ryminällä ja raivasi heti ensimmäisenä kesänä tiensä pudotuspeleihin. Yleensä toinen kausi on vaikeampi, mutta samalla tasolla jatkaminen ei ole mikään mahdottomuus.