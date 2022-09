Voittomaali oli lähellä Källmanilla, mutta ei sitten kuitenkaan... – "Todellakin harmittaa"

– Olen iloinen siitä, että on päässyt tekemään vaikutusta (maajoukkueessa). Ja tyytyväinen siitä, mitä on pystynyt tuomaan ja olemaan nimen omaan vaarallinen eteenpäin. Kriittinenkin voi olla, tuossa viime pelissä olisi pitänyt laittaa pallo maaliin. Mutta sinänsä voi olla aika tyytyväinen siihen, mitä on tuonut, Källman pohti vielä rooliaan.