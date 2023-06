VPS-valmentaja Jussi Nuorela toivoo tyhjää sairaslistaa ja hyökkäyspään hankintaa – Urheilujohtaja Janne Lindberg esitti Tete Yengiin liittyvän toiveen

– Emme tietenkään ole tyytyväisiä tuloksiin. Moni tärkeä pelaaja on ollut sivussa, ja siihen nähden olemme pelanneet ihan hyvin. HJK-vieraspeliä lukuun ottamatta meillä on ollut jokaisessa pelissä mahdollisuus pisteisiin, mutta meillä on vain yksi voitto, VPS:n päävalmentaja Jussi Nuorela sanoo.

Millainen painolasti viimeinen sija on?

– Ei ole väliä olemmeko tällä hetkellä viimeisenä vai kolmanneksi viimeisenä, kun koko peräpää on ihan samoissa pisteissä. Olemme pettyneitä pistemäärään. Alkukausi on osoittanut, että sarja on tasainen, eikä siinä ole yhtään selkeästi muita heikompaa joukkuetta.

Taistelette KTP:n kanssa samoista sijoista. Kuinka tärkeä lauantain vieraspeli on?

– Se on erityisen iso peli. Meillä on alla kotitappio, ja KTP otti voiton Hongasta. On selvää, että keskinäisillä peleillä on iso merkitys.

Mihin asioihin olet tyytyväinen?

– Kokonaisuus toimii ihan hyvin. Isossa kuvassa puolustamme ihan hyvin, mutta virheet ovat maksaneet maaleja ja pisteitä. Hyökkääminen ja paikkojen luominen on tarpeeksi laadukasta, että voisimme tehdä tulosta. Olemme tehneet liian vähän maaleja verrattuna siihen, kuinka hyvin olemme hyökänneet.