Vuosien kritiikkivyöry ei ole torpannut Qatarin MM-turnausta

MM-turnaus pelataan kahdeksalla stadionilla, joista seitsemän on uusia ja yksi kunnostettu. Stadioneista vain yksi on määrä jättää ennalleen MM-turnauksen jälkeen – kuusi areenoista puretaan osittain ja yksi kokonaan. Vain yhden on tarkoitus jäädä jalkapalloseuran käyttöön.