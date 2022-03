Seinäjoen Jalkapallokerhon ilmoitettu pelaajabudjetti on miljoona euroa, mikä on satatuhatta euroa enemmän kuin kausina 2019–2021. Edustusjoukkueen pelaajabudjetti on hieman pienentynyt, mutta SJK Akatemian nousu Ykköseen kasvatti kokonaisuutta – Tällä hetkellä tämä on reali.