Yhdysvallat tähtää historialliseen MM-temppuun nuorentuneella rungolla – Australia uskoo kotikisoissaan Sam Kerrin tähtiloistoon

Portland Thornsissa Suomen maajoukkuetähden Natalia Kuikan seurakaverina pelaavalla Sophia Smithillä on MM-kisoissa mahdollisuus sinetöidä paikkansa Yhdysvaltojen ykköshyökkääjänä. Smith, 22, valittiin viime kaudella Yhdysvaltojen liigan NWSL:n arvokkaimmaksi pelaajaksi, ja maajoukkueessa verkko on heilunut 30 ottelussa 12 kertaa. Smithin rooli yhdysvaltalaisten hyökkäyksessä on entistä suurempi, kun 25-vuotias Mallory Swanson joutui kisoista sivuun loukkaantumisen takia.