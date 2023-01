Ähtärin pandat ja Koraanin polttaminen Ruotsissa ovat osa mahtavien valtioiden vaikuttamista – Jarno Limnéll pitää suuria teknologiajättejä uhkan sijaan kumppaneina

Jarno Limnéllin mukaan Venäjän reaktio Suomen Nato-prosessiin on ollut kevyt, koska sillä on ollut täysi työ Ukrainassa ja toisaalta vaikutus on saatu Turkin kautta. Kuva: Tomi Kosonen