Ilmajoen kansalaisopiston puutyöluokassa on 25 keskittynyttä sorvaajaa. Väkeä on saapunut Helsingistä, Mikkelistä ja pohjoisen Pelkosenniemeltä asti. Puulastut lentelevät ja kauniita puutöitä on näkyvissä kaikkialla. Meneillään on puunsorvaajien 27. kesäleiri.

