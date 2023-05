Onko Alajärven kaupunki tavannut vuosittain julkistaa kesätyöpaikan saaneiden ja myös varalle valittujen, olletikin ainakin pääosin alaikäisten henkilöiden nimet, hallintopäällikkö Henna Matintupa?

– Kesätyöpaikan saaneiden nimet on julkistettu jo usean vuoden ajan, koska asia on vuosittain herättänyt yleistä kiinnostusta ja myös media on ollut kiinnostunut aiheesta. Viranomaisella on tiedottamisvelvollisuus yleisesti kiinnostavista asioista.