Amerikkalainen Michelle Perrone muutti Närpiön maaseudulle keskelle ei mitään, ja löysi sieltä mielenrauhan – "Halusin yksinkertaista elämää"

Äiti kotoisin Närpiöstä

Närpiö on aina ollut Perronelle ”happy place”, iloinen paikka. Hänen äitinsä on sieltä kotoisin ja hän on käynyt siellä jo lapsena silloin tällöin. Närpiössä elelee edelleen hänen satavuotias isoisänsä ja suuri joukko serkkuja.

– Olen kaksoiskansalainen ja syntynyt Yhdysvalloissa. Suomi on toinen kotini, mutta tunnen kyllä olevani enemmän amerikkalainen. Isäni taas on syntynyt Yhdysvalloissa ja on taustaltaan italialainen. Vanhempani, samoin kuin sisareni ja veljeni, asuvat Yhdysvalloissa.