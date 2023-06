Ampiaisallergia aiheuttaa pahimmillaan hyvin vakavia oireita –"Se voi olla ihan sekunneista kiinni, ettei henki lähde"

Ijäksen mukaan nuoret lapset, iäkkäät tai muuten heikommassa kunnossa olevat ihmiset ovat alttiimpia voimakkaalle reaktiolle.

– Silläkin on merkitystä, mihin pistos on tullut. Kaulan alue on erityisen vaarallinen. Jos pistoksia on tullut useampia tai on esimerkiksi astunut maa-ampiaispesään, oireet voivat olla voimakkaampia.

Pahimmillaan pistos voi aiheuttaa allergiselle anafylaktisen reaktion, mikä on hengenvaarallista. Tällöin on otettava yhteys ensiapuun sekä käytettävä adrenaliini-injektoria. Anafylaktisessa reaktiossa oireita on aina useammassa kuin yhdessä elimessä.