Asekätkentää, tansseja ja painikisoja – Kauhajoella kauan uinunut vanha suojeluskuntatalo kätkee kellariinsa paikallisten suuryritysten väestönsuojan

Kauhajoen Yhteistalo on osakeyhtiö, jonka paperiasiat ovat olleet pitkään retuperällä. Lakimies Timo Äijö on pannut paperit kuntoon ja ideoinut talon nimen muuttamista Suojeluskuntataloksi, mikä se on alun perin ollutkin. Talon kellarissa on väestönsuoja. Kuva: Jorma Havula

Jorma Havula