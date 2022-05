Vaasan Ristinummelle on perustettu kaupunkipuutarha, joka on saanut alkunsa asukkaiden ideasta. He ovat toivoneet Ristinummelle viljelylaatikoita ja viljelylaatikkopuutarhaa. Se sinne myös muodostetaan kevään ja kesän aikana, ja sijoitetaan Kyläkeskus Kultanummen pihaan.

