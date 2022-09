Juomavesi on keitettävä Bergön vedenjakelualueella. Maalahden veden vedenjakelualueella Bergössä tiistaina otetuista vesinäytteistä on löydetty Enterokokkibakteereja. Näiden bakteerien esiintymistä vedessä on merkki ulosteperäisestä saastumisesta.

