Demarit vaatii lakimuutosta: Työnantajat eivät saa kuormittaa yhteydenotoillaan vapaalla olevia työntekijöitä – ”Koomista”, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja

"Tässä maassa ei kannata työllistää"

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen pitää demarien esitystä suorastaan koomisena.

– Tämä ei ole sellainen ongelma, johon tarvitaan uutta sääntelyä. Ongelma on pikemmin se, että pienen työnantajan harteille on jo nyt kasattu kohtuuton taakka asioita erilaisella sääntelyllä. On selvää, että uupunut työntekijä ei ole yhdenkään työnantajan etu, mutta pitää muistaa, ettei uupumus johdu suinkaan aina työelämästä, vaan usein esimerkiksi yksityiselämästä, Pentikäinen toteaa.