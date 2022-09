Digiakatemia opettaa lehden lukua tabletilla

Ilkka-Pohjalainen ja Etelä-Pohjanmaan opisto aloittavat lokakuussa Digiakatemian, jossa senioreille opetetaan digitaitoja. Digiakatemiassa ikäihmiset oppivat muun muassa lukemaan sanomalehteä tablettietokoneella. Opetustapahtumassa pääsee helposti kokeilemaan laitetta, jos ei ole hankkinut omaa.

– Digiakatemian tärkein tehtävä on alentaa kynnystä käyttää digitaalisia palveluita, idean isä ja Ilkka-Pohjalaisen päätoimittaja Markku Mantila toteaa ytimekkäästi.

Digiakatemia on osa Ilkka-Pohjalaisen ja Etelä-Pohjanmaan opiston yhteistä mediataitohanketta, jonka rahoittaa suurimmaksi osaksi Etelä-Pohjanmaan lehtiseura. Mediataitoprojektin tuloksena on jo saatu aikaan vireä pohjalaisten opiskelijoiden verkkolehti Pomedia. Seuraavaksi huomio on senioreissa.

Tapahtuma järjestetään osuvasti vanhusten viikolla tiistaina ja keskiviikkona. Digiakatemia kokoontuu peräkkäisinä päivinä sekä Seinäjoella että Vaasassa. Myöhemmin on tarkoitus kokoontua muuallakin, esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan opistolla Ilmajoella.