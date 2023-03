Ehdokasanalyysi: Keskustan neljä paikkaa vaatii ehdokkailta onnistumista ja vähän tuuriakin

Politiikassa pikkutytöstä vaikuttanut keskustanaisten alajärveläinen puheenjohtaja Sari Palmu (50) on ehdolla ensimmäistä kertaa, samoin toinen Järviseudulta tuleva naisehdokas, listan nuorin nainen, 33-vuotias Alina Lehto. Kokkolassa Tuomo Puumalan äänisaalista on tavoittelemassa aluevaaleissa erinomaisesti menestynyt juristi Sari Innanen (57).

Listan nuorin on 22-vuotias opiskelija Oliver Pietilä. Hän on ehtinyt olla mukana jo muun muassa EU-parlamentin vaaleissa. Listan iäkkäin on 65-vuotias Esa Niemistö. Ehdokkaiden keski-ikä on 48,5 vuotta.