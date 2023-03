Ehdokasanalyysi: Kristillisdemokraattien kannatus on vihreitä ja vasemmistoa suurempaa, mutta ehdokkailta puuttuu yksi tärkeä asia

Kyse ei ole siitä, etteikö kristillisdemokraattien ehdokaslista olisi hyvä ja monipuolinen. Sitähän se toki on. Ehdokkaita on kattavasti kautta vaalipiirin, maakuntien keskuskaupungeistakin sekä mies- että naisehdokas. Ikä- ja ammattirakenne ovat kohdillaan, ehdolla on niin yrittäjää, opettajaa, virkamiestä kuin opiskelijaakin.

Listalla on mukana on peräti kaksi alle 30-vuotiasta, mihin useimmat muut puolueet eivät ole pystyneet. Mustasaarelainen varastotyöntekijä Arvid Karell on 24-vuotias, 22-vuotias vaasalainen opiskelija Veera Männistö on puolueen nuorisojärjestön varapuheenjohtaja.

Kristillisdemokraatit ovat löytäneet listalleen viisi naista, mikä näyttää olevan vakio puolueella kuin puolueella näissä vaaleissa. Jo mainittujen lisäksi mukana ovat Carita Mäki (62) Kauhavalta, Hanna-Leena Ahlskog (39) Kokkolasta ja Virpi Ali-Haapala (54) Toholammilta.