Ehdokasanalyysi: Oma edustaja vaatisi Vasemmistoliitolta hurjan vaalivoiton

Viisi kysymystä, viisi vastausta

Vasemmistopiirin puheenjohtaja Antti Knuuttila, mitkä ovat puolueesi kolme keskeisintä vaaliteemaa?



1. Laadukas ja tasa-arvoinen koulutus ja kasvatus

2. Turvallinen arki ja tulevaisuus

3. Hyvinvoiva ja oikeudenmukainen yhteiskunta

Valitse teemoista yksi, ja kerro lyhyesti, miten se toteutetaan.

Keskeinen tavoite on oppimisen tuen kokonaisuudistus. Se tarkoittaa ryhmäkokojen pienentämistä, lisähenkilöstöä ja resursseja oppimisen tukeen. Lasten oppimisen haasteet tunnistetaan nykyisin jo kohtuullisen hyvin, mutta apua ja tukea onkin jo vaikeampi saada. Koulutuksesta ei saa leikata, vaan rahoitusta on syytä lisätä tuntuvasti. Opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten työolosuhteita ja alan houkuttelevuutta pitää lisätä.

Mitkä kehityskohteet ovat tärkeimpiä Vaasan vaalipiirissä?

Korkeakoulu aloituspaikkojen lisääminen on ehkä tärkein yksittäinen ja konkreettisin tavoite. Lisäksi alueellamme on samat haasteet, kuin muuallakin Suomessa. Tukea tarvitsevat oppilaat ja opiskelijat perheineen jäävät liian usein vaille apua, koska tekijöitä tai rahaa ei ole. On häpeällistä, että vuosikymmenien aikana on koulutuksesta ja tuesta leikattu.

Millainen hallituspohja on puolueellesi mieluisin?

Nykyinen hallitus on tehnyt koulutuksen kunnian palautuksen ja Suomi on saavuttanut historiallisen suuren työllisyystason. Olisi tärkeää, että sama suuntaus jatkuu. Nykyinen hallituspohja olisi Vasemmistoliitolle mieluisin.

Millainen tavoite puolueellasi on Vaasan vaalipiirissä?

Tavoitteemme on saada vaalipiiristä yksi kansanedustajan paikka