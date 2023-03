Ehdokasanalyysi: Pienillä puolueilla on vaaleissa paikkansa, vaikka läpimeno jäisikin haaveeksi

Liike Nytin yhdeksän ehdokasta

Liike Nyt on löytänyt Vaasan vaalipiiriin yhdeksän ehdokasta. Mukana on politiikan kiertolaisia, kuten kokoomuksen listalta eduskuntaan vuonna 2011 pyrkinyt pastori Mertsi Saarela (50) sekä Piia Kattelus-Kilpeläinen (48), joka on ehtinyt hankkia luottamustehtäviä uransa aikana niin keskustan kuin perussuomalaistenkin mandaatilla.

Neljä vuotta sitten hän pyrki eduskuntaan Kansalaispuolueen ehdokkaana ja sai yhteensä 1 351 ääntä.

Harri Jaskari (49) kertoo olleensa aiemmin kallellaan kokoomuksen suuntaan (I-P 23.1).