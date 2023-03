Ehdokasanalyysi: RKP haluaa lisää ääniä, mutta tyytyy nykyiseen neljään kansanedustajaan

Viisi kysymystä, viisi vastausta

RKP:n piiriä johtava Henrik Antfolk, mitkä ovat puolueesi kolme keskeisintä vaaliteemaa?

Yrittäjyys, joka on yhteiskunnan perusta. Koulutus ja opetus sekä kolmantena elinvoimainen maaseutu.

Valitse teemoista yksi, ja kerro lyhyesti, miten se toteutetaan.

Turvallinen koulu ja varhaiskasvatus vaativat pätevän henkilökunnan ja riittävät resurssit. Haluamme antaa hyvät mahdollisuudet monipuoliseen koulutukseen kaikilla asteilla. Toisen asteen ruotsinkielinen koulutus on tärkeä pohjalaismaakunnille. Ammattikoulutuksen rahoitus on turvattava, jotta toimintaa voi suunnitella pitkällä tähtäimellä. Maakunnissa on oltava yliopisto- ja korkeakoulukaupunkeja myös tulevaisuudessa. Haluamme vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä koulutuksessa.

Mitkä kehityskohteet ovat tärkeimpiä Vaasan vaalipiirissä?

Liikenneyhteydet ovat tärkeitä, haluamme lisää investointeja liikenteeseen Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Kun valtio investoi liikenteeseen, on arvioitava vientiarvo ja teollisuuden jatkojalostuksen arvo samassa suhteessa kuin henkilöliikenne. Haluamme varmistaa, että maakuntiemme kaupungit kuuluvat niihin yliopisto- ja korkeakoulukaupunkeihin, joihin valtio ohjaa resursseja teknologian kehitykseen ja pilotteihin.

Millainen hallituspohja on puolueellesi mieluisin?

Odotetaan vaalitulokset ensin.

Millainen tavoite puolueellasi on Vaasan vaalipiirissä?

Haluamme kasvattaa kokonaisäänimäärää ja säilyttää nykyiset neljä kansanedustajaa.