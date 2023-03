Ehdokasanalyysi: SDP tuo vaaliin tuoreen joukon ehdokkaita

Ehdokasanalyysi

Sosialidemokraattien ehdokaslista voi tuottaa tuttuja ehdokkaita etsivälle yllätyksen. Moni nimi on sellainen, johon politiikkaa seuraavakaan ei ole aiemmin törmännyt.

Demaripiirin toiminnanjohtaja Johanna Autio vahvistaa: listalla on poikkeuksellisen monta ensikertalaista. Sukupolvi on vaihtumassa, sanoo Autio. Se pitää paikkansa, sillä ehdokaslista on myös nuorempi kuin monella muulla puolueella. Megasuositun puheenjohtajan Sanna Marinin imu näkyy myös Vaasan vaalipiirissä.