Ehdokasanalyysi: Vihreät odottavat, joko tällä kertaa tärppäisi ja ovi eduskuntaan aukeaisi

Viisi kysymystä, viisi vastausta

1. Vaalipiirin vihreitä johtava Lotta Alhonnoro, mitkä ovat puolueesi kolme keskeisintä vaaliteemaa?

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Yksi, luontokato on pysäytettävä ja vihreää siirtymää edistettävä. Toiseksi, koulutukseen on panostettava. Tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet ja se että kenestä vain voi tulla mitä vain on Suomen menestystarinan perusta. Kolmanneksi, haluamme pitää jokaisen mukana. Hyvinvointivaltiota pitää vahvistaa, ei rapauttaa.

2. Valitse teemoista yksi, ja kerro lyhyesti, miten se toteutetaan.

Koulutuksen kokonaisrahoitus on nostettava pohjoismaiselle tasolle. Varhaiskasvatuksessa on turvatta riittävä koulutetun henkilöstön määrä ja pienet ryhmäkoot. Oppimisen tukea lapsille ja nuorille läpi koulutuspolun on vahvistettava. Varmistetaan riittävä lähiopetus ammattikouluissa ja tuetaan oppilaiden hyvinvointia. Korkeakouluihin on lisättävä aloituspaikkoja ja rahoitettava ne täysimääräisesti.

3. Mitkä kehityskohteet ovat tärkeimpiä Vaasan vaalipiirissä?

Koulutus ja työvoiman riittävyys. Tarvitsemme lisää koulutuspaikkoja ja joustavuutta maahantuloon. Uuden lääketieteellisen koulutusyksikön perustaminen alueellemme palvelisi koko Suomea. Puhtaan energian, vetytalouden ja kiertotalouden ratkaisut. Luonnon- ja eläintensuojelun edistäminen. Turkistarhauksesta on luovuttava siirtymäajalla ja tuettava yrittäjiä uusiin elinkeinoihin. Nopeampi raideliikenne ja paikallisyhteyksien kehittäminen, kuten Suupohjan rata, ovat välttämättömiä investointeja alueiden elinvoimaisuuteen.

4. Millainen hallituspohja on puolueellesi mieluisin?

Vaalit ja neuvottelut ratkaisevat miltä tuleva hallitus näyttää. Emme ole valmiita leikkaamaan koulutuksesta.

5. Millainen tavoite puolueellasi on Vaasan vaalipiirissä?

Eri medioissa on povattu vihreille kansanedustajaa Vaasan vaalipiiristä, ja tämä on tavoitteemme.