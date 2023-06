Ei oppi ojaan kaada, mutta oppimateriaalit kylläkin – Lukiolaiset tuskailevat epäluotettavien digikirjojen kanssa

Tulevana viikonloppuna juhlitaan koulujen loppua. Nurmon lukiossa toista vuotta opiskelevaa Pihla Perälää kuitenkin sapettaa.

Nurmossa viimeinen viikko nimittäin merkitsee loppurutistusta koeviikon muodossa, mutta opiskelu kokeisiin on aika ajoin mahdotonta. Lukiossa luotetaan vahvasti kustannusyhtiö Otavan toteuttamaan Opiskelijan maailma -palveluun, mutta palvelu on takkuillut pahasti varsinkin lukuvuoden loppupäässä.

Perälän aineista ainakin matematiikan, englannin, kemian ja äidinkielen oppimateriaalit löytyvät kokonaisuudessaan Opiskelijan maailmasta.

Ongelmia on Perälän mukaan usein, ja niitä on montaa eri sorttia.

– Usein käy niin, että materiaalit eivät lataudu. Läksyjä ei voi tehdä jos niin käy kotona, mutta Opiskelijan maailmasta tehdään tehtäviä tunnillakin. Jos järjestelmä ei toimi koulussa niin tunti on sitten peukkujen pyörittelyä.

Palvelu ei yski vain teknisesti, vaan ongelmia löytyy myös sen sisällöstä.

– Tehtävien ratkaisuissa on usein vääriä vastauksia. Tätä ovat opettajatkin ihmetelleet. Varsinkin kotiläksyjä tehdessä se on huono kun ei tiedä, onko saanut vastauksen oikein vai ei. Järjestelmää kohtaan on syntynyt epäluottamus, Perälä pohtii.