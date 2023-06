Energiakriisi väläytetty – Sähköyhtiöt näkevät hinnan korotuskatossa uhkakuvia

Kaikki sähkösopimukset eivät ole toimitusvelvollisia sähkösopimuksia. Niitä on murto-osa kaikista sopimuksista. Jokaisella alueella Suomessa on toimitusvelvollinen sähkönmyyjä, jonka on lain mukaan tarjottava sähköä kohtuullisella hinnalla kyseiselle alueelle. Velvoite koskee vain kyseistä aluetta, vaikka yhtiö toimisi valtakunnallisesti. Esimerkiksi Seinäjoen Energia on toimitusvelvollinen sähkönmyyjä Seiverkot Oy:n ja Vaasan Sähkö Vaasan Sähköverkko Oy:n toimialueella.

– Tämä on osa sähkönmyyntiä. Suoja ja turva pienille loppukäyttäjille. Aina löytyy ainakin yksi myyjä, jonka on pakko tehdä sopimus, vaikka esimerkiksi luottotiedot puuttuisivat, Paananen taustoittaa.