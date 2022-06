Sedun englanninkieliseen lähihoitajakoulutukseen on tänä vuonna ollut ennätyksellisen paljon hakijoita. Koulutukseen voi hakea joka toinen vuosi, ja tänä vuonna hakijoita on ollut 83. Kolmella edellisellä hakukerralla hakijoita on ollut noin 50.

– Suomalaisen koulutukse...