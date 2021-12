Tuki- ja osaamiskeskus Eskoon yksikön työntekijällä on todettu koronavirustartunta Altistuneet työntekijät ja asukkaat on keskuksen mukaan kartoitettu ja asetettu varotoimena karanteeniin.Yksikössä on vierailukielto siihen asti, kunnes karanteeni on purettu – Olemme tavoittaneet .