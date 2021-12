Työntekijällä on todettu koronavirustartunta yhdessä Eskoon yksikössä Seinäjoella, tiedottaa Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Altistuneet henkilöt on kartoitettu. Yksi altistunut asukas ja yksi työntekijä on asetettu karanteeniin Yksikköön on asetettu vierailukielto siihen .