Koronapassi ja sen laajeneminen on lisännyt koronarokotteiden kysyntää, arvioi infektioylilääkäri Elina Kärnä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä.– Eri puolilta maakuntaa on tullut viestiä, että rokotetapahtumissa on näkynyt suorastaan rokoteryntäys On haettu paljon kolmansia .