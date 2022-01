Etelä-Pohjanmaalla taas yli sata uutta koronatartuntaa, Pohjanmaalla ilmaantuvuus nousee

Näytteitä otettiin maanantaina 431.

Sairaalahoidossa Etelä-Pohjanmaalla on 11 potilasta. Kahden viikon aikana tartuntoja on todettu 1062 ja ilmaantuvuus on kivunnut ennätyslukemiin. Ilmaantuvuusluku on kahden viime viikon ajalta nyt 550.