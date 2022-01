Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu perjantailta 220 uutta koronavirustartuntaa.

Viisi potilasta on koronan vuoksi sairaalahoidossa. Perjantaina sairaanhoitopiirin alueella otettiin 1110 koronatestiä.

Etelä-Pohjanmaa on määritelty epidemian leviämisalueeksi. Viimeisen kahden viikon aikana on todettu 1586 tartuntaa, ja ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohden on 821,8.